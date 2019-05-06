Анкара, Турция, , 14:09 — REGNUM

Министерство иностранных дел Турецкой Республики сделало письменное заявление, в котором отвергло заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, касающееся разведки углеводородных ресурсов Турцией в Восточном Средиземноморье. Турецкое внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что вся деятельность Турции, касающаяся углеводородных ресурсов Восточного Средиземноморья, опирается на признанные права, проистекающие из международного права. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении МИД Турции упомянуто, что, как уже изначально и неоднократно говорилось, Турция, как страна, обладающая самым протяженным в регионе побережьем, будет отстаивать свои суверенные права на континентальный шельф, а также права Турецкой Республики Северный Кипр на морские и подводные пространства вокруг занимаемой ею части острова. МИД Турции обвинил Республику Кипр в односторонних действиях, не считающихся с суверенными правами Северного Кипра, а также в полном отказе от сотрудничества, несмотря не все усилия и увещевания турецких оппонентов. Для того, чтобы предупредить развитие нестабильности в регионе, Турция посоветовала другим странам прекратить политику безусловной поддержки Республики Кипр и игнорирования интересов Северного Кипра в сфере ресурсов.