Президент Турции: борьба с терроризмом идёт успешно благодаря оборонпрому

Анкара, , 14:17 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, в своей речи, произнесенной на церемонии награждения İnovaLİG в рамках Недели инноваций Турции, проходившей в стамбульском Конгресс-центре, заявил, что на момент его вступления в должность всего лишь 20% изделий оборонной сферы производилось непосредственно в Турции, однако сейчас этот показатель вырос до 68%. Он пояснил: «Если бы мы не достигли 68-процентного импортозамещения в оборонной сфере, мы никак бы не добились нынешних успехов в борьбе с терроризмом. Именно наша оборонная промышленность привела нас к ним». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган также сказал: «Мы достигаем своих целей в той же степени, как и заявляем об этом миру. Как бы не пытались некоторые замкнуть нас в самих себе, мы не пойдем в эту западню. Ради нас, ради наших детей и друзей, возлагающих на нас свои надежды, мы сделаем нашу страну лидером в каждой сфере. Наш народ не сдался, когда 100 лет назад подвергся атакам с севера, юга, запада, востока и даже изнутри. Он продолжил борьбу не для того, чтобы впадать в отчаяние».Турецкий лидер добавил: «Мы безоговорочно уверены в том, что, развивая успехи в борьбе с терроризмом, скоро, даст Бог, мы уже очень скоро удалим эту опухоль из тела нашей страны. Например, если говорить о политической и дипломатической мощи, то Турция находится среди стран, к которым прислушиваются не только в регионе, но и во всем мире. Если взять экономическую мощь, то за 17 лет она возросла в 3 раза, экспорт вырос более, чем в 4,5 раза, а туризм — в 4 раза. Если посмотреть на военную мощь и сферу безопасности, то мы сровняли с землей самые опасные и кровавые террористические организации».