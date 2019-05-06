Индия опровергает информацию о подготовке террористов Шри-Ланки в Кашмире

Нью-Дели, , 14:30 — REGNUM Правительственные ведомства Индии выступили с опровержением сведений о том, что террористы-смертники, осуществившие серию взрывов на Шри-Ланке, прошли подготовку в индийском Кашмире. Об этом 5 мая сообщило индийское новостное издание «Адж Так».

Ранее главнокомандующий сухопутными войсками Шри-Ланки генерал-лейтенант Махеш Сенанаяке заявил, что террористы, ответственные за планирование и осуществление серии взрывов на Шри-Ланке, получили боевую подготовку на террористических базах в индийских штатах Джамму, Кашмир и Керала. Тем не менее, согласно отчету федеральных ведомств безопасности Индии, ни один из установленных организаторов терактов на Шри-Ланке никогда не посещал Кашмир. Проверка сведений о поездках террористов в Кералу еще ведется. Правительственные ведомства не исключают возможности того, что указанные террористы могли использовать фальшивые документы при посещении Индии.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия террористических актов. В результате нападения на католические церкви и отели были убиты более 350 человек, сотни людей пострадали.