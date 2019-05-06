Оппозиция Индии: правящая партия покупает голоса накануне выборов

Нью-Дели, , 14:25 — REGNUM Генеральный секретарь оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Приянка Ганди Вадра обвинила правящую «Бхаратия джаната парти» (БДП) в покупке голосов накануне парламентских выборов в избирательном округе Аметхи, штат Уттар-Прадеш. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

Приянка Ганди Вадра заявила, что в ходе избирательной кампании в округе Аметхи представители БДП раздавали местным деревенским старостам не предвыборную программу партии, а стопки денежных купюр на сумму 20 000 рупий (290 долларов). Лидер ИНК назвала действия правящей партии прямым нарушением правил ведения предвыборной борьбы. Она также выступила с критикой вице-президента «Бхаратия джаната парти» и министра текстиля Смири Ирани, которая поборется за победу на выборах в Аметхи. Приянка Ганди Вадра заявила, что вице-президент БДП «разыгрывает драму» ради победы, однако ничуть не обеспокоена судьбой жителей Аметхи.

Округ Аметхи является «избирательной вотчиной» председателя «Индийского национального конгресса» Рахула Ганди. Напомним, что в настоящее время в Индии проходят всеобщие парламентские выборы. Голосование пройдет в семь этапов и завершится 19 мая.