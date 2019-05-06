Понедельник, 6 Мая 2019 года
15:09:35 МСК

Спикер парламента Ирана: будем обогащать уран в рамках «ядерной сделки»

Политика

Производство тяжелой воды вписывается в рамки «ядерной сделки», в связи с чем Иран будет продолжать ее выпуск

Тегеран, 6 мая 2019, 14:54 — REGNUM  Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что Иран будет продолжать обогащение урана в рамках СВПД, в том числе обогащать воду по кислороду-18, сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

По словам политика, несмотря на то, что США заявляют о незаконном характере иранских атомных исследований, производство тяжелой воды вписывается в рамки «ядерной сделки», в связи с чем Иран будет продолжать ее выпуск. Иран также будет продолжать импортировать необходимые компоненты для дальнейшего обогащения урана в рамках СВПД.

Раннее США ввели запрет для ряда государств на поддержку иранских ядерных проектов в провинции Бушер и импорт из страны тяжелой воды.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить