Эксперт США: Трамп использует Иран для достижения внутриполитических целей

Тегеран, , 15:12 — REGNUM Директор проекта «Будущее Ирана» в Атлантическом совете США Барбара Славин заявила, что Дональд Трамп использует Иран как для достижения своих внешнеполитических амбиций, так и для удовлетворения своих внутриполитических целей, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

По словам эксперта, в действительности, Трамп не желает усиления конфронтации с Ираном, а его основная цель — увеличить свой политический рейтинг среди населения. Барбара Славин отметила, что команда Трампа, в отличие от администрации Джорджа Буша-Младшего не заинтересована в развязывании новой войны на Ближнем и Среднем Востоке, и этот факт необходимо принимать во внимание, анализируя иранское направление политики Вашингтона.

Раннее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США отменят квоты на импорт иранской нефти для ряда государств. Квоты были введены в мае 2018 года сроком на год после выхода США из СВПД. Они позволяли ряду государств импортировать иранскую нефть в ограниченных количествах в обход санкций.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.