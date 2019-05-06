Глава комитета Госдумы: США готовят силовой сценарий на Ближнем Востоке

Москва, , 13:22 — REGNUM Заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о направлении к берегам Ирана бомбардировщиков и ударной авианосной группировки «свидетельствует о продолжении жесткого конфронтационного курса США». Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Советник Трампа по нацбезопасности снова говорит о наличии угрозы со стороны Тегерана, но при этом никакой конкретики в объяснение не приводит», — отметил также Слуцкий.

Подобные «сигналы» особенно после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном ведут к дальнейшей дестабилизации и эскалации конфликта, полагает глава комитета.

«Соединенные Штаты, очевидно, готовят обстановку и мировое сообщество к возможному силовому сценарию в регионе. Ежедневно идет искажение информационного пространства. С подачи Запада фабрикуются сотни «новостей» антииранского содержания», — указал Слуцкий.

Он предостерег от такого сценария.

«Но это очень опасный путь. Подобные шаги грубейшим образом подрывают региональную, да и мировую стабильность. Это также говорит и том, что США плевали на чьи-либо интересы кроме своих собственных и продолжают вести разрушение международного права», — говорит парламентарий.

Он считает, что необходимо «бить в набат», формировать четкую позицию против такого поведения Вашингтона во всех международных организациях, в частности, БРИКС.

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