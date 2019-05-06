Хиллари Клинтон намекнула, что у нее «украли выборы»

Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала, что она консультирует кандидатов в президенты о том, каково это, когда выборы «украдены». Об этом она заявила во время мероприятия «Вечер с Клинтонами» в Лос-Анджелесе, видеозапись опубликована на сайте The Washington Examiner.

«Вы можете провести лучшую кампанию, вы даже можете стать кандидатом, и у вас могут украсть выборы», — это, по словам Клинтон, она говорила кандидатам.

Комментарий был встречен одобрительными возгласами из зала. Издание подчеркивает, что проигравшая выборы Клинтон имеет длинный список людей, организаций и явлений, которые она обвиняла в своем проигрыше Дональду Трампу, в том числе (но не только) женоненавистничество, ФБР, сексизм, Национальную стрелковую ассоциацию и Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выводы доклада спецпрокурора Роберта Мюллера могут иметь отношение и к выборам 2020 года.

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