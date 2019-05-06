Спикер парламента Ирана: новые санкции США «давят» на нефтяной рынок

Тегеран, , 14:11 — REGNUM Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что новые ограничения США на импорт иранской нефти «давят» на мировой нефтяной рынок: у основных добывающих стран региона нет возможности увеличить объемы продаж чёрного золота для того, чтобы заменить иранский продукт, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

Али Лариджани отметил, что многие игроки говорили о том, что они готовы были заменить своим сырьем иранское черное золото после того, как США запретили ряду государств покупать нефть из ИРИ, однако на деле оказалось, что это невозможно. Так, если бы Саудовская Аравия и ОАЭ имели возможность увеличить продажи своей нефти, то они бы это давно сделали. Политик пригрозил дефицитом нефти на мировом рынке в связи с последними мерами Белого дома против ИРИ.

Раннее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США отменят квоты на импорт иранской нефти для ряда государств. Квоты были введены в мае 2018 года сроком на год после выхода США из СВПД. Они позволяли ряду государств импортировать иранскую нефть в ограниченных количествах в обход санкций.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.