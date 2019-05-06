Зеленский ушёл из бизнеса только на срок президентства — бизнес-партнёр

Киев, , 13:21 — REGNUM После завершения президентского срока Владимир Зеленский вернётся в бизнес-структуры, откуда вышел в связи с избранием, заявил друг и бизнес-партнёр политика Сергей Шефир, сообщило 6 мая издание TheБабель.

«Отдал какое-то право голоса, влияние. Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договорённость, что мы вернём его долю по завершении пяти лет», — рассказал он.

Шефир отметил, что студия «Квартал 95» получает основные доходы от телевидения, а до 2014 года зарабатывала в России.

Напомним, Владимир Зеленский намерен вступить в должность 19 мая, несмотря на то, что эта дата совпадет с днём памяти «жертв политических репрессий» на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель команды Зеленского заявил, что сторонники переноса инаугурации нового президента Украины занимаются морализаторством, поскольку в предыдущие годы «скорбная» дата прекрасно сочеталась с празднованием Дня Европы на Украине.

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