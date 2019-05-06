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Власти Венесуэлы продлили рабочий день в стране до 14.00

Политика

Рабочий день и учебные занятия будут продолжаться до 14:00

Каракас, 6 мая 2019, 14:14 — REGNUM  Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что в стране продлён сокращённый рабочий день. Об этом сообщило венесуэльское агентство Telesur со ссылкой на сообщение Родригеса в Twitter.

«Хотим сообщить нашему народу, что мы сохраняем специальный рабочий график, необходимый для стабилизации национальных электросетей», — обозначил министр. По его словам, рабочий день и учебные занятия будут продолжаться до 14:00.

Напомним, длительность рабочего и учебного дней была сокращена в Венесуэле в связи с работами по восстановлению подачи электричества после блэкаута.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, как была атакована крупнейшая ГЭС страны, в результате чего произошёл масштабный блэкаут.

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Зарубежная хроника
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