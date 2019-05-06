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Глава МИД Германии встретился с венесуэльской оппозицией в Колумбии

Политика

Встреча прошла на территории Колумбии

Каракас, 6 мая 2019, 14:35 — REGNUM  Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время визита в Колумбию встретился с представителями венесуэльской оппозиции. Об этом сообщило колумбийское агентство Pulzo со ссылкой на МИД Германии. На встрече глава МИДа констатировал, что ситуация в Венесуэле остаётся напряжённой.

«Мы надеемся, что не произойдёт обострения обстановки и что скоро будет запущен процесс организации новых выборов», — заявил глава германского МИДа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили ситуацию в Венесуэле.

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Зарубежная хроника
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