Выборы в Индонезии: Видодо опережает Субианто на 13% голосов

Джакарта, , 13:17 — REGNUM Согласно данным, введенным в информационную систему подсчета голосов в Индонезии, пара кандидатов на пост президента и вице-президента страны Джоко Видодо и Маруф Амин пока опережают своих оппонентов примерно на 13%, сообщает информационный портал Detik.

Издание отмечает, что данные поступили с более чем 550 тыс. избирательных участков в Индонезии. Это около 67% всех голосов, отданных в ходе всеобщих выборов в стране 17 апреля 2019 года.

Известно, что по результатам обработки 67% голосов, действующий глава государства Джоко Видодо получает 56,31% голосов, а его оппонент Прабово Субианто — 43,69%.

Как ранее передавало ИА REGNUM, окончательные результаты проведенных выборов в Индонезии Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сможет объявить не раньше, чем в среду, 22 мая 2019 года из-за ручного подсчета голосов.

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