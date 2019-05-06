СМИ: ХАМАС готов к переговорам с Израилем

Иерусалим, , 14:06 — REGNUM Радикальное движение ХАМАС планирует инициировать переговоры с Израилем по вопросу введения режима прекращения огня. Об этом вечером 5 мая сообщил израильская радиостанция Kan Bet.

О готовности начать переговоры руководство движения заявило через посредников из Египта. Сутки спустя эскалации конфликта на границе с сектором Газа ХАМАС готов обсудить условия введения режима прекращения огня. Однако СМИ отмечают, что официального подтверждения от администрации сектора Газа пока не поступало.

Напомним, что эскалация конфликта на южной границе Израиля началась 4 мая, когда движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля. После чего Израиль начал ответную операцию.