Иерусалим, Израиль, , 13:49 — REGNUM

5 мая ВВС Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали в секторе Газа одного из лидеров военного крыла движения ХАМАС Хамеда Ахмеда Абед Худари. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, убитый член движения отвечал за контрабанду финансирования из Ирана в сектор Газа.

Худари был в ликвидирован в результате точечного авиаудара по машине, в которой он находился на тот момент. Известно, что убитый являлся владельцем финансовой компании, которая проводила транши финансовой помощи из Ирана движениям ХАМАС и «Палестинский исламский джихад». В министерстве здравоохранения Газы подтвердили гибель боевика.

Отмечается, что ликвидация Ахмеда Худари является частью ответа ЦАХАЛ на массированный обстрел юга Израиля движением ХАМАС.