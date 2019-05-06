Помпео объяснил, почему Трамп не обсудил с Путиным доклад Мюллера

Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа придерживается беспрецедентно жесткой линии в отношениях с Россией, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News 5 мая.

На вопрос о том, обсуждал ли Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным «российское вмешательство» в президентские выборы 2016 года, Помпео ответил:

«Эта администрация была более жесткой по отношению к России, чем любая из ее предшественниц. Я мог бы просмотреть список, но в шоу нет времени говорить обо всех вещах, которые мы сделали», — сказал Помпео.

Госсекретарь уточнил, что в администрации серьезно относятся «к угрозе вмешательства в выборы со стороны каждой страны, включая Россию», и вновь подчеркнул, что данная администрация «была жестче по отношению к России, чем любой из ее нынешних критиков». Поэтому неверно «зацикливаться» на том, что написал Роберт Мюллер, заявил Помпео, комментируя слова ведущего о «проясненном» в докладе спецпрокурора факте «вмешательства».

Когда его спросили, почему именно Трамп не обсуждал с Путиным российское вмешательство в выборы 2016 года, Помпео сказал, что разговор, возможно, не был достаточно длинным, чтобы включить диалог на эту тему.

Напомним, ранее Трамп, комментируя телефонные переговоры с Путиным, сообщил на странице в соцсети Twitter, что у Москвы и Вашингтона есть огромный потенциал для хороших отношений.