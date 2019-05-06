МИД Венесуэлы допустил участие Мадуро в ПМЭФ-2019

Каракас, , 13:01 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро может принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2019 году, заявил 6 мая на пресс-конференции министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

«Надеемся, что президент Мадуро сможет посетить форум, он с удовольствием приехал бы в Санкт-Петербург», — заявил министр, добавив, что Венесуэла примет участие в форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, ПМЭФ-2019 состоится 6−8 июня. В прошлом году мероприятие посетили свыше 17 тысяч участников из 143 стран. В ходе форума было подписано 593 соглашения на общую сумму более 2,6 трлн рублей.

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