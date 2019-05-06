Глава МИД Украины Климкин собрался в отставку

Киев, , 12:51 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен покинуть занимаемый пост. Об этом глава внешнеполитического ведомства сегодня, 6 мая, заявил в эфире телеканала «Прямой».

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По его словам, сделать это он планирует после вступления избранного президента Украины Владимира Зеленского в должность главы государства. Климкин отметил, что необходимо «соблюдать политическую культуру» и позволить новому руководителю страны самому «выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах, как внешняя политика и оборона».

«Меня никто не будет увольнять, — сказал дипломат. — Я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю».

При этом глава украинского МИД не исключил сотрудничества с новым главой государства, в том числе в качестве советника, а также в качестве участника в переговорах.

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Депутаты Рады не дали Зеленскому провести инаугурацию 19 мая

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошёл второй тур президентских выборов. Кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22%, его оппонент, пока действующий президент страны Пётр Порошенко заручился поддержкой 24,45% избирателей.

Добавим, что ещё до официального объявления результатов второго тура голосования губернатор Львовской области Олег Синютка заявил об уходе в отставку. Позднее заявление об увольнении по собственному желанию написал заместитель главы администрации президента Украины, отвечающий за направление спецслужб, Валерий Кондратюк. Он обвинил Петра Порошенко в присваивании достижений в военно-дипломатический сфере.