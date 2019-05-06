Губернатор Ярославской области женился

Ярославль, , 12:51 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в 2018 году женился. Это стало ясно из декларации о доходах и имуществе, которая опубликована на сайте регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2017 году глава региона отчитывался только за себя. Как следует из декларации, имущественное положение и доходы самого Дмитрия Миронова не изменились. В 2018 году он заработал 2 млн 477 тыс. рублей (2 млн 430 тыс. годом ранее). Прежней осталась и недвижимость — ее список такой же, как и в 2017 и 2016 годах.

В начале 2018 года на пресс-конференции губернатор признался, что пока не купил квартиру в Ярославле. Следовательно, губернатор так и не обзавелся ярославской недвижимостью.

Супруга губернатора доходов не имеет. У нее есть квартира и доля в квартире, а также квартира в пользовании площадью 176,3 квадратного метра — такая же квартира в собственности самого Дмитрия Миронова.

Зато супруга губернатора владеет двумя автомобилями премиум-класса: «Мерседес-Бенц GLE 350d 4MATIC» и «Порш-Макан S Дизель».

Дмитрию Миронову 50 лет.

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