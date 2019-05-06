Каракас, Венесуэла, , 12:49 — REGNUM

Каракас готов дать ответ на возможное военное вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы, заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

«Если они (США) предпочтут военный путь, то у нас есть вооруженные силы, народная милиция и народ, — заявил на пресс-конференции Арреас. — Мы готовы не только сопротивляться и вести борьбу».

По его словам, Венесуэла «готова победить и уничтожить любую армию, какой бы мощной она ни была».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поддерживаемый США спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо вновь попытался захватить власть, однако успеха он не добился.

Позже он признал, что его попытка захватить власть снова провалилась и венесуэльские военные его не поддерживают. Вместе с тем Гуайдо фактически призвал США начать интервенцию в Венесуэлу.

Читайте также: Гуайдо признал, что не смог свергнуть Мадуро