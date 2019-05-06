Понедельник, 6 Мая 2019 года
13:24:21 МСК

Эво Моралес выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Политика

«Наша солидарность с народом и правительством России»

Эво Моралес выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
Sebastian Baryli
Эво Моралес

Ла-Пас, 6 мая 2019, 12:52 — REGNUM  Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования народу России в связи с гибелью людей на борту авиалайнера Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая.

«Скорбим в связи с авиакатастрофой, случившейся в Москве, в России, где потерял жизнь 41 человек — пассажиры и члены экипажа. Наши соболезнования и солидарность с народом и правительством России перед лицом этой трагедии», — написал президент на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на борту самолета «Аэрофлота» начался во время жесткой посадки в аэропорту. Следовавший рейсом Москва Мурманск самолет экстренно вернулся в аэропорт менее чем через полчаса после вылета. Для выяснения причин трагедии создана специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета, следствие возбудило уголовное дело.

Читайте также: Канцлер Австрии выразил соболезнования семьям погибших пассажиров SSJ-100

А также: Мурманская прокуратура сообщила о гибели своего сотрудника в Шереметьево

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить