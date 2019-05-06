Эво Моралес выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Ла-Пас, , 12:52 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования народу России в связи с гибелью людей на борту авиалайнера Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая.

«Скорбим в связи с авиакатастрофой, случившейся в Москве, в России, где потерял жизнь 41 человек — пассажиры и члены экипажа. Наши соболезнования и солидарность с народом и правительством России перед лицом этой трагедии», — написал президент на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на борту самолета «Аэрофлота» начался во время жесткой посадки в аэропорту. Следовавший рейсом Москва — Мурманск самолет экстренно вернулся в аэропорт менее чем через полчаса после вылета. Для выяснения причин трагедии создана специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета, следствие возбудило уголовное дело.

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