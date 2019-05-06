МИД Белоруссии уличил Грибаускайте во лжи

Минск, , 12:38 — REGNUM «С сожалением в очередной раз вынуждены констатировать, что литовская сторона прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого проекта Белорусской АЭС и принимаемых мерах по обеспечению её безопасности», — заявил 4 мая пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя обращение властей Литвы обращения в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении Белорусской АЭС.

Представитель официального Минска пожелал напомнить, что Белоруссия никогда не уклонялась от международного сотрудничества в вопросах строительства БелАЭС в приграничной с Литвой Гродненской области. Глаз отметил: «Мы широко используем международную экспертизу и передовой опыт, тесно сотрудничая с МАГАТЭ и иными профильными агентствами. Еврокомиссия остается одним из основных наших партнеров в деле по обеспечению наивысшей степени безопасности будущей станции, регулярно оказывая белорусскому регулятору консультативную и техническую помощь».

Дипломат вновь подтвердил намерение Белоруссии продолжать сотрудничество с Евросоюзом в сфере атомной энергетики и в подтверждение указал на проведение стресс-тестов строящейся БелАЭС по европейской методологии. В этом тестировании участвовали и литовские специалисты, не выявив проблем с безопасностью станции и отметив «ряд надлежащих практик». Белорусский план мероприятий по дальнейшему повышению безопасности АЭС «в ближайшее время будет размещен в открытом доступе», заверил представитель официального Минска.

Читайте также: В Литве слова Паксаса о БелАЭС назвали «предвыборным трюком»

«Такая забота литовской стороны о безопасности всего Европейского союза, на наш взгляд, преследует совершенно иные цели — отвлечь внимание от известных сложностей с выводом из эксплуатации Игналинской АЭС и строительством ядерных могильников у границы с Беларусью. Чем еще можно оправдать уклонение от предложения белорусской стороны создать систему мониторинга ядерных объектов, расположенных на территории обоих государств?», — сказал Глаз.

Он также обратил внимание: «Малейшее конструктивное обсуждение темы Белорусской АЭС сегодня воспринимается в литовском руководстве как измена. А само упоминание слова «сотрудничество» в сфере ядерной безопасности в состоянии близком к агонии исключается из официальных двусторонних документов».

Напомним, политическое руководство Литвы под давлением Брюсселя вынуждено закрыть Игналинскую АЭС и сообщило о намерении построить могильник ядерных отходов у границы с Белоруссией. Вильнюс опоздал с реализацией проекта строительства новой АЭС (рассматривался «фукусимский» проект) и последовательно выступает против строительства БелАЭС, угрожая блокировать экспорт электроэнергии из Белоруссии.

На эту тему также: Премьер Литвы предлагает «между строк» читать ответ Белоруссии об АЭС

Даля Грибаускайте завершает президентскую каденцию и использует русофобские, атомные и иные жупелы для отвлечения общественного внимания от провалов своей политики, приведшей к тяжёлым социально-экономическим последствиям. Руководство Литвы также поддерживает маргинальную прозападную оппозицию из Белоруссии, которая подыгрывает официальному Вильнюсу в критике проекта БелАЭС и нагнетании русофобской истерии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АЭС в Островецком районе Гродненской области строит российская корпорация «Росатом» по самым современным стандартам (поколение 3+), подтверждённым МАГАТЭ. Первый реактор будет запущен в конце 2019 года, второй — в 2020 году, что позволит вырабатывать 2400 МВт электроэнергии. На реализацию проекта направлено более десятка миллиардов долларов российских кредитных ресурсов, в итоге Белоруссия сократит импорт российских углеводородов и станет экспортёром электроэнергии в РФ.

Также отметим, что реализации проекта БелАЭС Александр Лукашенко придаёт особое политическое значение — «обеспечения энергетической безопасности» от России, что закреплено в белорусских нормативных документах и реализуется в рамках госпрограмм. Ранее начавшееся строительство Балтийской АЭС в Калининградской области было законсервировано.