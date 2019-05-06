Переговоры между США и «Талибаном»* приостановлены

Кабул, , 12:27 — REGNUM Мирные переговоры между США и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приостановлены в первый день священного месяца Рамадан, сообщает 6 мая Geo TV.

Переговоры между представителями боевиков и США продолжались всю прошлую неделю, однако зашли в тупик. Таким образом, конфликт, продолжающийся в Афганистане долгие годы, по-прежнему остается неразрешенным.

Однако, по заявлениям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), переговоры будут продолжены во вторник, 7 мая, что сохраняет надежду на окончание войны.

Напомним, США вторглись в Афганистан в 2001 году, свергнув власть «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако после того, как бывший президент США Барак Обама вывел значительную часть американских войск из страны, террористы начали теснить правительственные войска, что вынуждает Вашингтон идти на переговоры с боевиками.