Понедельник, 6 Мая 2019 года
13:14:02 МСК

Переговоры между США и «Талибаном»* приостановлены

Политика

«Талибан»* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 6 мая 2019, 12:27 — REGNUM  Мирные переговоры между США и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приостановлены в первый день священного месяца Рамадан, сообщает 6 мая Geo TV.

Переговоры между представителями боевиков и США продолжались всю прошлую неделю, однако зашли в тупик. Таким образом, конфликт, продолжающийся в Афганистане долгие годы, по-прежнему остается неразрешенным.

Однако, по заявлениям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), переговоры будут продолжены во вторник, 7 мая, что сохраняет надежду на окончание войны.

Напомним, США вторглись в Афганистан в 2001 году, свергнув власть «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако после того, как бывший президент США Барак Обама вывел значительную часть американских войск из страны, террористы начали теснить правительственные войска, что вынуждает Вашингтон идти на переговоры с боевиками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить