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Канцлер Австрии выразил соболезнования семьям погибших пассажиров SSJ-100

Политика

Трагедия унесла жизни 41 человека

Вена, 6 мая 2019, 12:25 — REGNUM  Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил соболезнования близким погибших при пожаре на борту авиалайнера Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево». В ночь на 6 мая он опубликовал слова поддержки в своем микроблоге в Twitter.

«Шокирующие кадры сегодняшней авиакатастрофы в Москве! Мои искренние соболезнования семьям погибших, желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал Курц.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет компании «Аэрофлот», следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся при экстренном возвращении в аэропорт «Шереметьево» вечером 5 мая. Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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