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Суд отказал нацбанку Украины в снятии ареста с активов Коломойского

Политика

Активы олигарха не могут продать

Киев, 6 мая 2019, 12:24 — REGNUM  Киевский апелляционный суд отклонил просьбу национального банка Украины о снятии ареста с активов компаний, принадлежавших окружению олигарха Игоря Коломойского, сообщил 6 мая ресурс Finbalance.

Представители национального банка рассказали, что активы были переданы в качестве обеспечения долгов национализированного «Приватбанка», нуждавшегося в дофинансировании. Арест активов делает невозможным их дальнейшую реализацию.

Арестованы около 1,3 тыс. единиц железнодорожного транспорта, зерновой терминал, завод соков и прохладительных напитков «Биола», офисное здание, в котором находится студия телеканала «1+1», самолёт марки Boeing, ангар для обслуживания самолётов, 34 земельных участка в Одесской области и ряд объектов недвижимости.

Напомним, ранее окружной суд Киева признал национализацию «Приватбанка», проведённую в 2016 году, незаконной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее олигарх Игорь Коломойский подал пять новых исков против национального банка Украины. По мнению специалистов, таким образом он хочет подстраховать решение о признании незаконной национализации его банка.

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