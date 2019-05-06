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Китай не планирует участвовать в переговорах по ядерной сделке с РФ и США

Политика

Ядерный арсенал Китая несопоставим с ядерными арсеналами РФ и США, считают в МИД КНР

Пекин, 6 мая 2019, 12:16 — REGNUM  Власти Китая не намерены участвовать в переговорах по возможной ядерной сделке с Россией и Соединенными Штатами, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы не будем участвовать ни в каких переговорах по трехстороннему соглашению о ядерном разоружении», — заявил на брифинге Шуан.

По его словам, ядерный арсенал Китая несопоставим с ядерными арсеналами РФ и США и находится на самом низком уровне необходимой нацбезопасности.

Напомним, ранее сообщалось о намерении президента США Дональда Трампа разработать проект соглашения по сокращению ядерного вооружения, в котором могли бы принять участие Россия и Китай. Как сообщал телеканал CNN, глава Белого дома считает, что контроль над ядерным оружием должен осуществляться при активном участии России и Китая.

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Политика Китая
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