Выход РФ из ЕСПЧ не означает отказа от Декларации прав человека – эксперт

Москва, , 12:12 — REGNUM Европейский суд по правам человека воспринимается как фактор, отчасти сглаживающий и смягчающий дефекты российской судебной системы, считает политолог Михаил Ремизов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 мая, комментируя новость о возможном выходе РФ из Европейской конвенции по правам человека.

«Именно на основе этой конвенции в РФ действует юрисдикция Европейского суда по правам человека, и поэтому вопрос сводится к тому, оставаться ли России в этой юрисдикции или нет, — сказал Ремизов. — Речь не идёт о выходе из международного режима прав человека. Основополагающий документ — Всеобщая декларация и целый ряд других документов, которые к Совету Европы не привязаны. Но есть документ, который определяет полномочия Европейского суда по правам человека, — это конвенция, принятая государствами — участниками Совета Европы. Соответственно, если в РФ будут принимать решение о выходе из юрисдикции этого суда, нужно приостанавливать участие РФ в этой конвенции».

При этом аргументы в пользу такого решения, по словам Ремизова, есть.

«На сегодняшний день Европейский суд по правам человека является в РФ судом высшей юрисдикции (есть даже соответствующее пояснение Конституционного суда), и это, конечно, является ограничением национального суверенитета, ограничением, которое абсолютно не соответствует истории и логике российского государства, — сказал Ремизов. — Но есть одно очень серьёзное «но». Это качество российской судебной системы. Уровень доверия к российской судебной системе настолько низок, что само наличие ЕСПЧ воспринимается как фактор, отчасти сглаживающий и смягчающий дефекты российской судебной системы. Поэтому с точки зрения комплексного подхода такие решения были бы оправданы только в контексте с серьёзными мерами по повышению доверия к российской судебной системе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель Российской Федерации при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что не исключает возможности выхода России из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), да и самого Совета Европы, если не удастся найти компромисс.

«Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», — сказал Солтановский.

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