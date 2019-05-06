В 2019 году Пётр Порошенко задекларировал почти 325 млн гривен доходов

Киев, , 11:58 — REGNUM С начала 2019 года действующий президент Украины Пётр Порошенко внёс в декларацию информацию о доходах в размере 325 млн гривен или более $12 млн, сообщило 6 мая информационное агентство «Украинские новости».

Более 210 млн гривен Порошенко получил в виде дивидендов от деятельности собственного инвестиционного фонда «Prime Assets Capital». Ещё более 104 млн гривен вследствие возврата министерством финансов Украины стоимости приобретённых облигаций внутреннего государственного займа и 4,6 млн гривен дохода вследствие их погашения.

Порошенко также задекларировал 1,8 млн гривен морального ущерба, полученного от телерадиокомпании BBC, которая ранее распространила информацию о том, что якобы окружение президента Украины заплатило за его встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также: Порошенко рассказал, что ВВС выплатила ему 50 тыс. фунтов стерлингов

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году официальные доходы президента Украины Петра Порошенко возросли в 100 раз. Он заработал более $57 млн.

Читайте также: Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз