Китай призвал США продолжить переговоры с КНДР по денуклеаризации

Пекин, , 11:50 — REGNUM Несмотря на недавние ракетные испытания, проведённые Северной Кореей, Вашингтон должен продолжить переговоры с Пхеньяном об урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Такое заявление сегодня, 6 мая, в ходе брифинга сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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Дипломат отметил, что Китай не оставил без внимания ракетные пуски КНДР, а также реакцию на них со стороны международного сообщества, передаёт ТАСС. Гэн Шуан заявил, что оно «заинтересовано в скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова и восстановлении на нём долгосрочного мира».

«Решение этой проблемы политическими мерами находится на ключевой стадии», — добавил дипломат, выразив надежду, что все заинтересованные стороны будут активно действовать сообща для её урегулирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая КНДР на восточном побережье страны провела ракетные испытания. Позднее, 5 мая, Пхеньян официально подтвердил проведение учений, в которых были испытаны дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.

За действиями КНДР пристально следили военные Южной Кореи. После учений администрация президента Республики Корея созвала срочное заседание высокопоставленных сотрудников службы безопасности. Представитель администрации президента Южной Кореи Ким Мин Джун подчеркнул, что участники встречи «тесно обмениваются информацией с США» по этому вопросу.

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