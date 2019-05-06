У Зеленского уже давно должен быть пресс-секретарь — эксперты

Киев, , 11:46 — REGNUM

Украинские эксперты считают, что новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому нужно было давно представить своего пресс-секретаря.

В частности, политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отметил, что Зеленский устраивает «шоу-демократии» вокруг конкурса на должность своего споксмена.

«Конкурс на пресс-секретаря — это модель шоу-демократии, когда ищут кадры как на «Талант шоу»… С этим уже нужно как-то заканчивать и более серьезно относиться к таким вещам, потому что пресс-секретарь уже давно должен быть. Есть авторитетные люди, должны были быть предложения», — сказал Карасев 5 марта в эфире одного из украинских телеканалов.

В свою очередь политический эксперт Василий Горбаль считает, что пресс-секретаря можно выбрать и на обычном собеседовании.

«Я скептически относился ко всем конкурсам, которые ранее проводились на должности, поскольку они чаще всего были с прогнозируемым результатом. С точки зрения кадровой политики такой подход нужно менять. Иногда обычное собеседование руководства с человеком, который претендует на должность, значительно лучше, чем подобные конкурсы. С другой стороны, во время предвыборной кампании в команду Зеленского был оглашен безумный набор… Кадровая пирамида и какое-то видение у команды Зеленского уже есть», — рассказал Горбаль.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля избранный президент Зеленский призвал украинцев присылать резюме для отбора на должность своего пресс-секретаря.

«Мы начинаем первый конкурс — спикер президента Украины. Условия очень простые: если ты знаешь минимум три языка, украинский и английский — обязательные, если у тебя есть определенный опыт в работе в сфере журналистики или публичной сфере, если ты готов работать 24/7, пожалуйста — отправь свое резюме», — заявил Зеленский.

После объявления конкурса на должность пресс-секретаря на электронный адрес HR-департамента его команды поступило более 3 тыс. резюме. Среди кандидатов — профессиональные журналисты, актеры, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов, известные личности.