Врио главы Калмыкии произвел новые назначения

Элиста, , 11:42 — REGNUM Врио главы Республики Калмыкия Бату Хасиков назначил временно исполняющих обязанности руководителя администрации главы республики и постоянного представителя при президенте. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на документы, опубликованные 6 мая.

Указом Бату Хасикова Чингис Бериков был освобожден от должности постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте РФ. Причиной стал его перевод на другую должность — Бериков назначен на пост врио руководителя администрации главы Республики Калмыкия.

Также указом Хасикова, опубликованным 6 мая, обязанности постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации возложены на Арлтана Басхаева, ранее работавшего советником постпреда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в должности председателя правительства Республики Калмыкия был утвержден Юрий Зайцев.

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