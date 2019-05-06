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Врио главы Калмыкии произвел новые назначения

Политика

Бату Хасиков назначил врио главы своей администрации и врио постпреда республики при президенте РФ

Элиста, 6 мая 2019, 11:42 — REGNUM  Врио главы Республики Калмыкия Бату Хасиков назначил временно исполняющих обязанности руководителя администрации главы республики и постоянного представителя при президенте. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на документы, опубликованные 6 мая.

Указом Бату Хасикова Чингис Бериков был освобожден от должности постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте РФ. Причиной стал его перевод на другую должность — Бериков назначен на пост врио руководителя администрации главы Республики Калмыкия.

Также указом Хасикова, опубликованным 6 мая, обязанности постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации возложены на Арлтана Басхаева, ранее работавшего советником постпреда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в должности председателя правительства Республики Калмыкия был утвержден Юрий Зайцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Врио председателя правительства Калмыкии утвержден в должности

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