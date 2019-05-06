Бывший император Японии впервые появился на публике после отречения

Токио, , 11:33 — REGNUM Бывший император Японии Акихито и его супруга императрица Митико впервые появились на публике после отречения от престола, сообщает 6 мая The Guardian.

Монаршая чета посетила теннисный клуб, после чего предстала с друзьями перед журналистами.

Напомним, 125-й император Японии Акихито отрекся от престола после 30 лет правления в пользу своего старшего сына Нарухито, который должен взойти на престол в 2020 году. Он станет продолжателем легендарной династии японских императоров, которые, если верить легенде, пребывают на престоле 2 тыс. 600 лет.

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