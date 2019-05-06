Триполи, Ливия, , 11:26 — REGNUM

Армия генерала Халифы Хафтара в ходе ударов по целям встолице Ливии Триполи уничтожила штаб правительства национального согласия страны, сообщили 6 мая в пресс-службе Ливийской национальной армии (ЛНА).

«Оперативный штаб правительства национального согласия, который возглавляет Усама аль-Джували, полностью уничтожен», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Триполи контролирует правительство национального согласия, которое сформировано и поддерживается Евросоюзом. В начале апреля генерал Хафтар отдал приказ начать штурм города, чтобы освободить столицу «от террористов».

Читайте также: Ситуация в Ливии значительно ухудшилась — МККК