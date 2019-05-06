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Стрелявший на Урале из автомата депутат Госдумы готов понести наказание

Политика

Если решит суд

Екатеринбург, 6 мая 2019, 11:59 — REGNUM  Предположительно, стрелявший из автомата в свердловском Камышлове депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») готов понести соответствующую ответственность. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Юридически подобные ситуации, по практике, могут привести к ответственности по 20.13 КоАП. Если суд решит, что я должен ответственность понести, — готов к этому», — написал парламентарий.

Депутат напоминает, что автомат, из которого он стрелял, был охолощенный. Ионин сослался на мнение одного из юристов, который сомневается даже в том, что депутат совершил административное правонарушение.

Напомним, ряд областных СМИ указали, что по факту стрельбы из автомата в Камышлове возбуждено уголовное дело. Ранее было опубликовано видео, где похожий на депутата Дмитрия Ионина человек стреляет из автомата в жилом дворе. В Госдуме допускают, что парламентарию может грозить уголовная ответственность.

Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что пока воздерживается от официальных комментариев до окончания проверок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме допустили уголовное наказание для депутата Ионина за стрельбу

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