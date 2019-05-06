Консул Индонезии призвал развивать деловые связи с Турцией

Стамбул, Турция, , 10:49 — REGNUM Генеральный консул Индонезии в Стамбуле Херри Судраджат заявил, что Турция и Индонезия должны побуждать деловые сообщества лучше узнавать друг друга, наладить более интенсивную деловую активность и принести пользу обеим сторонам, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

На форуме в Стамбуле консул Херри Судраджат рассказал о состоянии экономики Индонезии, а также о различных возможностях для бизнеса в стране, главным образом в качестве источника импорта Турцией ряда индонезийских товаров, таких как каучук, чай, кофе, морепродукты, текстильная и лесная продукция.

Кроме того, консульством Индонезии в Стамбуле запущен веб-сайт, который содержит данные об индонезийских компаниях и экспортной продукции страны на турецком языке.

На бизнес-форуме стороны также обсудили перспективы расширения поставок пальмового масла и перца на турецкий рынок.

Напомним, что индонезийский экспорт пальмового масла в Турцию вырос с 79,5 тыс. тонн в 2016 году до 306,2 тыс. тонн в 2018 году. Экспорт индонезийского перца в Турцию оценивается в 100 тыс. долларов США, в то время как Турция импортирует со всего мира перец на сумму в 12 млн долларов США.