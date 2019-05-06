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ООН призвала конфликтующие стороны в Ливии к недельному перемирию

Политика

В честь месяца Рамадан

Триполи, 6 мая 2019, 10:50 — REGNUM  Организация Объединенных Наций (ООН) призвала конфликтующие стороны в Ливии к гуманитарному перемирию сроком на одну неделю, сообщает 6 мая Al Arabia.

Поводом для подобного предложения стало начало священного для всех мусульман месяца Рамадан.

Миссия ООН в стране предложило перемирие с целью доставки гуманитарной помощи пострадавшим. В случае успеха режим прекращения огня можно будет вновь продлить.

Как передавало ИА REGNUM, в результате столкновений между военными генерала Халифы Хафтара и Правительства национального согласия, располагающегося в Триполи, погибли по меньшей мере 400 человек.

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Гражданская война в Ливии
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