ООН призвала конфликтующие стороны в Ливии к недельному перемирию

Триполи, , 10:50 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) призвала конфликтующие стороны в Ливии к гуманитарному перемирию сроком на одну неделю, сообщает 6 мая Al Arabia.

Поводом для подобного предложения стало начало священного для всех мусульман месяца Рамадан.

Миссия ООН в стране предложило перемирие с целью доставки гуманитарной помощи пострадавшим. В случае успеха режим прекращения огня можно будет вновь продлить.

Как передавало ИА REGNUM, в результате столкновений между военными генерала Халифы Хафтара и Правительства национального согласия, располагающегося в Триполи, погибли по меньшей мере 400 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Социализм с исламским лицом: кто унаследует дело полковника Каддафи?