В Раде рассказали о важности «мовы» для Украины

Киев, , 10:40 — REGNUM Украина станет сильным государством, если все граждане этой страны будут говорить на одном государственном языке, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в эфире «4-го канала».

«Украина — это государство украинцев … которые объединены единой «мовой», людей, которые уважают единые традиции, — заявил Княжицкий. — Если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области».

Таким образом глава комитета Рады прокомментировал решение России о получении гражданства РФ для лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины

Как сообщало ИА REGNUM, соответствующий указ, который нацелен на защиту прав человека, подписал 24 апреля президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие в Донбассе, лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека.

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