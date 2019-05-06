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В Раде рассказали о важности «мовы» для Украины

Политика

«Украина — это государство украинцев», считает глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Княжицкий

В Раде рассказали о важности «мовы» для Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Киев, 6 мая 2019, 10:40 — REGNUM  Украина станет сильным государством, если все граждане этой страны будут говорить на одном государственном языке, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в эфире «4-го канала».

«Украина — это государство украинцев … которые объединены единой «мовой», людей, которые уважают единые традиции, — заявил Княжицкий. — Если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области».

Таким образом глава комитета Рады прокомментировал решение России о получении гражданства РФ для лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины

Как сообщало ИА REGNUM, соответствующий указ, который нацелен на защиту прав человека, подписал 24 апреля президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие в Донбассе, лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека.

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Политическая жизнь Украины
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