Узбекистан и Туркмения подготовили линию прохождения госграницы

Ташкент, , 10:34 — REGNUM С 29 апреля по 5 мая в Ургенче (Узбекистан) состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе переговоров стороны рассмотрели результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на межгосударственной границе и подвели предварительный подсчет баланса земель, а также подготовили проект прохождения демаркационной линии на отдельных участках госграницы», говорится в сообщении.

На встрече также обсужден вопрос проведения аэрофотосъёмочных работ для подготовки демаркационных карт. По итогам переговоров главы делегаций подписали соответствующий протокол.

«Встреча традиционно прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания», отмечает МИД.

После развала СССР участки границы Узбекистана с соседними странами, оставались несогласованными. Узбекистан и Туркмения проводят переговорный процесс по делимитации и демаркации узбекско-туркменской госграницы протяженностью 1,65 тысячи километров