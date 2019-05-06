В 2018 году 506 человек не были депортированы из ФРГ из-за отказа пилотов

Берлин, , 10:35 — REGNUM В 2018 году из-за отказов пилотов самолетов окончились неудачей 506 депортаций из Германии. Глава федеральной полиции Германии Дитер Роман подверг критике пилотов, не желающих брать на борт депортируемых мигрантов. Об этом пишет газета Kurier 6 мая.

«В случае конфликта последнее слово за органами безопасности полетов на земле, то есть за федеральной полицией», — заявил Роман, сославшись на первый абзац параграфа 12 Закона о безопасности воздушного транспорта.

Пилот несет ответственность за безопасность пассажиров в воздухе, однако на земле он должен подчиняться представителям государственной власти, подчеркнул он.

Однако, как отмечает Kurier, большинство решений о депортации не реализуются, потому что власти не могут определить местонахождение депортируемых лиц. Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2018 года из Германии должны были быть депортированы 5,5 тыс. мигрантов, однако 4,7 тыс. из них чиновники просто не нашли. Еще в 75 случаях авиакомпании отказались перевозить депортируемых.