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Учения России и Китая «Морское взаимодействие – 2019» завершились в Циндао

Политика

Моряки обеих держав выполнили все поставленные задачи, а также достигли новых высот в области двустороннего взаимодействия

Циндао, Китай, 6 мая 2019, 10:30 — REGNUM  У берегов китайского порта Циндао на востоке страны завершились шестидневные совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2019», сообщает 5 мая газета China Daily.

Корабли ВМС двух стран провели совместные противовоздушные учения, отработали совместные боевые действия против подводных лодок, а также провели ряд учебных спасательных операций. Также прошли дружеские соревнования в обычной стрельбе, снайперской стрельбе и преодолении препятствий.

Стороны также провели культурные и спортивные обмены. Две субмарины, 13 кораблей, а также самолеты, вертолеты и прочая техника принимала участие в учениях. Как отмечается, моряки обеих держав выполнили все поставленные задачи, а также достигли новых высот в области двустороннего взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные российско-китайские военные учения начались 29 апреля после того, как отряд кораблей ВМС России во главе с ракетным крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао.

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Военные учения
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