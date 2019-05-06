Вячеслав Володин пригласил Андрея Данко на Парад Победы

Москва, , 10:20 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя Национального совета Словакии Андрея Данко 9 мая на Парад Победы в Москву, сообщает сайт нижней палаты парламента.

Парад в Москве состоится в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Данко 15 ноября 2017 года выступил на пленарном заседании Госдумы, где отметил, что «Словакия всегда с уважением относилась к героизму российских и советских воинов и к павшим на нашей территории во время Второй мировой войны».

В Словакии «с почетом и пиететом» вспоминают советских партизан, которые в 1944 году воевали бок о бок со словаками во время Словацкого национального восстания, отметил Данко.

«Это было самое большое восстание в Европе во время Второй мировой войны, оно показало решимость нашего народа бороться за свободу и против фашизма. Без вашей героической помощи нам воевать было бы очень трудно», — говорил он.

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