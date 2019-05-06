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Тереза Мэй и глава Индонезии провели телефонный разговор

Политика

Лидеры двух стран обсудили 70-летие двусторонних отношений

Тереза Мэй и глава Индонезии провели телефонный разговор
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 6 мая 2019, 10:14 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонную беседу с президентом Индонезии Джоко Видодо, сообщает 6 мая Sindonews.

«Премьер-министр позвонила президенту Индонезии Джоко Видодо 4 мая, чтобы поздравить его с успехом на всеобщих выборах в стране», — говорится в заявлении британского правительства.

Со своей стороны, Видодо приветствовал поддержку Великобритании демократического процесса в Индонезии.

Известно, что в телефонном разговоре лидеры двух стран обсудили 70-летие двусторонних отношений. Премьер-министр заявила, что с нетерпением ждет празднований этого события в Лондоне и Джакарте.

Лидеры двух стран согласились с важностью развития двусторонних связей, особенно в сфере торговли, а также пообещали совместно работать над преодолением глобальных проблем, таких как изменение климата и кризис населения рохинджа в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель посольства Индонезии в Лондоне Адам Тугио заявил, что органические продукты из Индонезии, включая продукты питания, лекарства и косметику, пользуются спросом на рынке Великобритании.

Читайте ранее в этом сюжете: Органические продукты из Индонезии пользуются спросом в Британии — СМИ

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Внешняя политика Индонезии
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