Москва, , 10:08 — REGNUM

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв американского госсекретаря Майка Помпео «убраться» России из Венесуэлы, указала на различия между подходами к ситуации в Венесуэле со стороны Москвы и Вашингтона.

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Помпео: Россия «вмешивается» в дела Венесуэлы

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что подобные высказывания весьма характерны для американских дипломатов, которые порой поражают своей наглостью и бестактностью. При этом, по ей словам, МИД РФ себе такого не позволяет.

«Пока госсекретарь США Майк Помпео в угрожающей манере заявляет в интервью американскому телевидению, что «русские должны убраться» из Венесуэлы, министр иностранных дел России Сергей Лавров дружелюбно приветствует своего венесуэльского коллегу в Москве», — написала Мария Захарова в Facebook.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео в эфире американского ТВ заявил о том, что Россия должна «немедленно убраться из Венесуэлы». Он также отметил, что Российская Федерация должна прекратить вмешивается во внутреннюю политику Боливарианской Республики. Венесуэлы, должна прекратить это делать. По мнению Помпео, свернуть свое присутствие в Венесуэле должна не только Россия, но и Китай, Куба, а также Иран.

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Напомним, по итогам встречи с главой венесуэльского МИД Хорхе Арреасой министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты развернули безответственную и циничную кампанию по свержению законно избранного правительства Венесуэлы. При этом он отметил, что Россия подтвердила свою солидарность с Венесуэлой, её правительством, президентом и венесуэльским народом.