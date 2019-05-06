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Губернатора Севастополя «подкосил» аппендицит

Политика

Дмитрию Овсянникову сделали операцию во время праздников

Севастополь, 6 мая 2019, 10:05 — REGNUM  Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был экстренно госпитализирован с приступом аппендицита в выходные дни. Об этом 6 мая сообщил журналистам первый замдиректора департамента здравоохранения Владислав Нусинов.

«В праздничные дни был экстренно госпитализирован Дмитрий Владимирович в первую горбольницу. Ситуация стандартная, оказывается лечение с положительной динамикой», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор города-героя заявил, что наиболее острыми проблемами для жителей Севастополя после воссоединения с Россией остаются вопросы социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, дорог и медицины.

По теме: Медицина, дороги и ЖКХ — главные проблемы севастопольцев

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