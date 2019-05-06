Губернатора Севастополя «подкосил» аппендицит

Севастополь, , 10:05 — REGNUM Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был экстренно госпитализирован с приступом аппендицита в выходные дни. Об этом 6 мая сообщил журналистам первый замдиректора департамента здравоохранения Владислав Нусинов.

«В праздничные дни был экстренно госпитализирован Дмитрий Владимирович в первую горбольницу. Ситуация стандартная, оказывается лечение с положительной динамикой», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор города-героя заявил, что наиболее острыми проблемами для жителей Севастополя после воссоединения с Россией остаются вопросы социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, дорог и медицины.

По теме: Медицина, дороги и ЖКХ — главные проблемы севастопольцев