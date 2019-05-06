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Партия Ле Пен стала популярней партии Макрона — опрос

Политика

До выборов в Европейский парламент остается менее трех недель

Партия Ле Пен стала популярней партии Макрона — опрос
Иван Шилов © ИА REGNUM
Марин Ле Пен

Париж, 6 мая 2019, 10:09 — REGNUM  Правая французская партия «Национальное объединение» обошла по популярности партию президента Эммануэля Макрона «Вперед, Республика». Это следует из опроса института Ipsos, опубликованного 5 мая, пишет газета Kronen Zeitung.

Согласно опросу, за партию Марин Ле Пен готовы проголосовать 22% избирателей Франции, за партию Макрона — 21,5%. Таким образом, в преддверии выборов в Европейский парламент «Национальное объединение» впервые завоевывает лидерство в опросах Ipsos. Выборы пройдут с 23 по 26 мая.

Фракция Ле Пен «Европа наций и свобод» была самой маленькой в Европейском парламенте по итогам выборов в 2014 году, однако в этом году прогнозируют ее значительное увеличение. Союзниками Ле Пен являются итальянская партия «Лига» и Австрийская партия свободы.

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Политическая жизнь Франции
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