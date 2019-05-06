Москва, , 10:02 — REGNUM

Россия и Соединенные Штаты согласовали совместную работу служб пограничного контроля в северной части Тихого океана на 2020 год, сообщили в управлении ФСБ РФ по Восточному арктическому району.

Сообщается, что встреча представителей ведомств двух стран прошла в Анкоридже в американском штате Аляска.

«В ходе встречи разработан проект плана согласованных действий … на 2020 год», — сообщили РИА Новости в ФСБ России.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили возможную совместную тренировку кораблей береговой охраны в районе линии разграничения морских пространств двух государств.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Соединенные Штаты впервые осуществили залповые испытательные пуски ракет системы противоракетной обороны над акваторией Тихого океана для перехвата имитаторов межконтинентальных баллистических ракет вероятного противника.

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