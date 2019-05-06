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Президент Казахстана вручил военнослужащим государственные награды

Политика

Торжественная церемония приурочена ко Дню Победы и Дню защитника Отечества

Нур-Султан, 6 мая 2019, 10:00 — REGNUM  Государственные награды военнослужащим Казахстана вручил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает 6 мая агентство «Казинформ».

Торжественная церемония приурочена ко Дню Победы и Дню защитника Отечества, который отмечается в Казахстане 7 мая. Президент отметил, что наград удостоены особо отличившиеся военнослужащие.

«В эти майские дни мы вспоминаем бессмертный подвиг наших отцов, победивших фашизм. Их беспримерный героизм и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на нашей земле», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая акимат (администрация) Актюбинска запретила проведение акции «Бессмертный полк». В адмиснитрации обеспокоились возможными пробками на дорогах. Власти Актюбинска также добавили, что не поступало уведомительных документов, необходимых для проведения мероприятия.

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