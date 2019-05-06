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Трагедия в «Шереметьево» стала общей болью: Беглов от имени петербуржцев

Политика

Петербург с начала 2000-х годов пережил массовую гибель своих жителей в двух авиакатастрофах

Трагедия в «Шереметьево» стала общей болью: Беглов от имени петербуржцев
Александр Беглов

Санкт-Петербург, 6 мая 2019, 09:57 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов от имени всех петербуржцев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров авиалайнера, сгоревшего при посадке в столичном аэропорту «Шереметьево».

»Страшная беда унесла жизни 41 человека, в том числе детей. Эта трагедия потрясла всех нас и стала общей болью», — отметил Беглов.

Он выразил сочувствие и поддержку всем, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» при аварийной посадке загорелся пассажирский самолёт SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск. На борту находились 78 пассажиров и членов экипажа. Погиб 41 человек.

В Мурманской области объявлен трёхдневный траур.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Ленобласти выразил соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево»

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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