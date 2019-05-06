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В США связали ракетные испытания КНДР с визитом Ким Чен Ына в Россию

Политика

По словам госсекретаря США, санкции Вашингтона против КНДР остаются в силе

В США связали ракетные испытания КНДР с визитом Ким Чен Ына в Россию
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Вашингтон, 6 мая 2019, 09:41 — REGNUM  Лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о ракетных пусках после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала CBS.

«Сразу после разговора с Владимиром Путиным он принял решение предпринять эти действия», — заявил Помпео.

По его словам, санкции США против КНДР остаются в силе, поскольку Вашингтон расценивает их как «самый подходящий ответ» на такие действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Северная Корея провела ракетные испытания на восточном побережье страны. На следующий день Пхеньян официально подтвердил проведение учений, в которых были испытаны дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.

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