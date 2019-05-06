Путраджая, Малайзия, , 09:39 — REGNUM

Генеральный директор сотрудничества Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индонезии Хосе Таварес заявил в начале мая, что сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе предлагаемое крупными странами, предоставляет как возможности, так и трудности, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

«Различные партнерские отношения в Индо-Тихоокеанском регионе, предлагаемые крупными странами, предоставляют как возможности, так и проблемы. Естественно, что крупные страны всегда будут усиливать свое влияние в регионе и будут готовы конкурировать друг с другом. АСЕАН, который находится в центре этой динамики, должен и впредь поддерживать стабильность и безопасность в регионе», — отметил Хосе Таварес на 31-м заседании АСЕАН — Австралия в Малайзии.

В МИД Индонезии отметили, что Австралия подтверждает свое обязательство продолжать вносить вклад в поддержание стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, независимо от результатов будущих внутренних выборов в стране.

Напомним, форум АСЕАН — Австралия — это ежегодная встреча на высшем уровне. На ней обсуждались различные вопросы, представляющие взаимный интерес, а именно развитие направления сотрудничества АСЕАН — Австралия, в том числе в областях искоренения терроризма, торговли людьми и контрабанды, сотрудничества в области кибербезопасности, партнерстве на море и экономического взаимодействия.